Путин подписал указ об изменениях в основы государственной культурной политики

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин сегодня, 25 января, подписал указ об изменениях в основы государственной культурной политики.

"Перед Россией стоит задача сбережения народа РФ, сохранения фундаментальных ценностей и принципов, на которых базируется единство российского общества…”, - отмечается в тексте документа.

Также в указе говорится о защите традиционных семейных ценностей и института брака, определяемого как союз мужчины и женщины.

Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Документ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года.

Также ранее российский лидер подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам в 195 тысяч рублей. Отмечалось, что порядок осуществления выплаты определит правительство России.