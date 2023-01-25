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НовостиПолитика25 января 2023 15:58

Телеканал IMEDI: в МИД Грузии вызвали временного поверенного в делах Украины

Ведомство потребовало от Касьянова объяснений в связи с его недавними высказываниями
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Телеканал IMEDI: в МИД Грузии вызвали временного поверенного в делах Украины

Телеканал IMEDI: в МИД Грузии вызвали временного поверенного в делах Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов вызван в МИД из-за заявлений, которые касаются грузино-российских отношений. Об этом сегодня. 25 января, сообщил телеканал IMEDI со ссылкой на грузинский МИД.

Как уточняется, внешнеполитическое ведомство потребовало от Касьянова дачи объяснений в связи с его недавними заявлениями. При этом, как рассказали телеканалу в МИД, другие вопросы грузино-украинских отношений в ходе встречи не обсуждаются.

Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в "Украинской правде" рассказал, что Тбилиси отказался возвращать в Киев зенитно-ракетные комплексы "Бук", которые Украина предоставил Грузии для войны в августе 2008-го года. Напомним, что тогда эти комплексы ПВО прибыли в Сакартвело вместе с украинскими расчетами, и за пультами сидели в качестве их операторов украинские офицеры.

Также ранее Министерство иностранных дел Филиппин упрекнуло временного поверенного в делах Украины на Филиппинах Дениса Михайлюка в нарушении “дипломатической практики” за сделанный накануне “слив” в прессу информации о попытках организовать телефонный разговор глав государств двух стран.