ЮНЕСКО признала центр Одессы объектом исторического наследия под угрозой
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ЮНЕСКО признала исторический центр Одессы объектом культурного наследия, находящимся под угрозой. Об этом 25 января сообщили в организации.
До этого заявку города поддержали шесть стран, еще 14 воздержались, а Россия проголосовала против.
- Исторический центра портового города Одесса, расположенного на побережье Черного моря, был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО под угрозой, - сообщается в Twitter ЮНЕСКО.
До этого в пресс-службе международной организации со ссылкой на результаты встречи главы ЮНЕСКО Одре Азуле с министром культуры Украины Александром Ткаченко сообщалось, что Украина намерена попросить ЮНЕСКО включить исторический центр Одессы в перечень объектов всемирного культурного наследия.
Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО внесла украинский борщ в перечень нематериального наследия, нуждающегося в срочной охране.