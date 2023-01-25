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НовостиЗвезды25 января 2023 16:11

ЮНЕСКО признала центр Одессы объектом исторического наследия под угрозой

До этого заявку города поддержали шесть стран, еще 14 воздержались, а Россия проголосовала против
София ГОНЧАРОВА
ЮНЕСКО признала центр Одессы объектом исторического наследия под угрозой

ЮНЕСКО признала центр Одессы объектом исторического наследия под угрозой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЮНЕСКО признала исторический центр Одессы объектом культурного наследия, находящимся под угрозой. Об этом 25 января сообщили в организации.

До этого заявку города поддержали шесть стран, еще 14 воздержались, а Россия проголосовала против.

- Исторический центра портового города Одесса, расположенного на побережье Черного моря, был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО под угрозой, - сообщается в Twitter ЮНЕСКО.

До этого в пресс-службе международной организации со ссылкой на результаты встречи главы ЮНЕСКО Одре Азуле с министром культуры Украины Александром Ткаченко сообщалось, что Украина намерена попросить ЮНЕСКО включить исторический центр Одессы в перечень объектов всемирного культурного наследия.

Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО внесла украинский борщ в перечень нематериального наследия, нуждающегося в срочной охране.