ЮНЕСКО признала центр Одессы объектом исторического наследия под угрозой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЮНЕСКО признала исторический центр Одессы объектом культурного наследия, находящимся под угрозой. Об этом 25 января сообщили в организации.

До этого заявку города поддержали шесть стран, еще 14 воздержались, а Россия проголосовала против.

- Исторический центра портового города Одесса, расположенного на побережье Черного моря, был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО под угрозой, - сообщается в Twitter ЮНЕСКО.

До этого в пресс-службе международной организации со ссылкой на результаты встречи главы ЮНЕСКО Одре Азуле с министром культуры Украины Александром Ткаченко сообщалось, что Украина намерена попросить ЮНЕСКО включить исторический центр Одессы в перечень объектов всемирного культурного наследия.

Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО внесла украинский борщ в перечень нематериального наследия, нуждающегося в срочной охране.