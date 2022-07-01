"Российская агрессия" стала "угрозой" украинскому борщу

ЮНЕСКО намерено признать борщ объектом нематериального культурного наследия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодняшний день останется в памяти всех народов, поскольку именно сегодня 1-го июля Украина одержала сразу две блистательные, можно даже сказать, стратегические перемоги не только над "коварным агрессором", но и над всем человечеством.

Рано утром позвонил двоюродный племянник, который сейчас выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции России на Украине.

- Дядь Саш, - сразу он взял быка за рога. – Можно я по пути домой у вас пару суток побуду.

- Что-то с тобой случилось? – встревожился я. – Не ранен?

- Да нет, все нормально, - успокоил он. И удивился. – Вы что, не в курсе. Зеленский ввел с 1-го июля визовый режим для граждан России. Теперь на территории Украины могут находиться только те, у кого есть визы. А у нас, я спрашивал всех, кого нашел, ни в батальоне, ни в полку ни у кого такой визы нет. Так мало того, Зеленский еще сказал, что если у кого и виза будет, даже какие-то центры называл, где получать ее надо, то пограничники все равно могут не пустить. Потому что это они решают окончательно, пустить или не пустить на Украину. Получается, нам теперь на Украине быть нельзя. Сядем на броню, да и поедем домой. Это же раньше у нас безвизовый режим был, а теперь – все.

И тут у меня как будто стрельнуло в голове, и я бросился будить жену.

- Дорогая вставай! Срочно вари борщ. Может, последний раз в жизни.

- Шел бы ты со своими фантазиями, - отозвалась супруга. - Дай поспать в выходной.

- Не время спать! – патетически отреагировал я. – Вот ты спишь, а не знаешь, что сегодня ЮНЕСКО намерено признать борщ объектом нематериального культурного наследия Украины, нуждающегося в срочной охране, и намерено занести борщ в свой список этого самого нематериального наследия.

- Какая угроза? – сразу оживилась жена. – У борща есть одна угроза, когда он приготовлен – прокиснуть, если он не будет вовремя съеден. И какое же это нематериальное наследие, если борщ сам по себе вполне материален, что в кастрюле, что в тарелке?

- Украинцам лучше знать, какое это наследие, - парировал я. – Борщ вполне может стать для них и нематериальным наследием, если жрать будет нечего, и от него останутся лишь воспоминания. Но ты, наверное, не понимаешь, что, как сказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Дмитро Кулебы (это фамилия такая, если что), "российская агрессия создала угрозу этому объекту нематериального наследия", а потому ЮНЕСКО сегодня должна рассмотреть вопрос о борще вне всякой очереди, примерно, как Украине давали статус кандидата в члены ЕС.

- Индейцы тоже исчезли в свое время, - в примирительном тоне заявила супруга. – А табачок в мире курить не перестали. Ладно, успокойся, сварю я тебе борщ. Исчезнуть он может только в том случае, если продуктов для него не станет. В конце концов, этих рецептов борща не меньше, чем у любого другого блюда, кубанский борщ есть, донской, русский, красный, со щавелем, с курицей… Больше ста рецептов. А пока дай поспать.

Мда, никакого беспокойства у супруги эта новость не вызвала. Да и племянник, честно говоря, просто откровенно стебался над этим решением украинского руководства. Как, собственно говоря, и я сам. Какой смысл во введении виз? Никакого. Разве что подчеркнуть самому Киеву, что Россию они считают недружественной страной, но никакой войны нет. Потому что воюющие государства не разрешают въезд гражданам страны-врага даже по срочно вводимым визам. А то получается тогда, тут играем, здесь не играем, а вот тут рыбу заворачиваем. Какая-то буря в детской песочнице. Или в кастрюле с борщом.

Ну ведь действительно бред. Самый настоящий. Что первая перемога, что вторая. Похоже, в Киеве могут теперь производить только такие перемоги, которые существуют в таком качестве исключительно в их собственном сознании. А они, украинцы, в этом живут.

- Считаю, что это (признание украинского борщ уникальным культурным наследием – прим. авт.) станет действительно историческим событием для Украины. Признание уникальности и идентичности украинского элемента нематериального культурного наследия и одновременно - признание его универсальной ценности и значения для мировой культуры, - заявила Джапарова на совершенно серьезных щах. То есть борще.

Ну, если другой истории нет, то и борщ - историческое событие.