ABC: танки M1 Abrams поступят на Украину не ранее чем через год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские танки M1 Abrams, которые власти США хотят передать Украине, поступят в распоряжение украинских военных не скоро, возможно, более чем через год, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник.

Собеседник отметил, что США обязуются передать Киеву от 30 до 50 танков.

По данным источника, танки будут отправлены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.

Как пояснялось, это предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.

Телеканал подчеркнул, что такой шаг может означать, что танки в распоряжение Украины поступят нескоро.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 25 января, Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден выступит с заявлением по поддержке Украины.

24 января 2023 года издание Politico сообщило, что Вашингтон может отправить на Украину как минимум 30 танков M1 Abrams.

При этом отмечалось, что военная техника будет не выделена из арсенала, которым располагает США, а будет специально закуплена для передачи Украине.

25 января швейцарский депутат заявил, что Германия оказывает давление на Швейцарию с целью получения разрешения на реэкспорт оружия на Украину, угрожая прекратить закупку оружия в случае отказа.

25 января Комитет по политике безопасности Национального совета Швейцарии одобрил предложение парламента страны, разрешив реэкспорт оружия швейцарского производства Киеву.

Также глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца.