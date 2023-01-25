Инфляция в России замедлилась в годовом выражении
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Инфляция в России в годовом выражении на 23 января замедлилась до 11,49% с 11,57% на 16 января, это следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
«На неделе с 17 по 23 января 2023 года инфляция замедлилась (0,14% после 0,15% неделей ранее)», - говорится в обзоре.
Как подчеркнули, сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение темпов роста цен в сегменте непродовольственных товаров, в основном за счет снижения цен на электро- и бытовые приборы.
Как писал сайт KP.RU, 12 января 2023 года Росстат сообщил, что инфляция в России в 2022-м году составила 11,94%, причем в декабре на фоне второй за год индексации тарифов ЖКХ месячная инфляция ускорилась до 0,78% против 0,37% в ноябре.
17 января 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что инфляция во втором квартале 2023 года может опуститься ниже 4%.
Он отметил, что во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже 4%, по первому кварталу - до 5%, во втором - может ниже 4 процентов.
Президент подчеркивал, что это важно для экономики в целом и доходов граждан.
Также Путин дал поручения поддержать положительную тенденцию экономического развития страны, отметив при этом проблемы с неполной занятостью и оплатой труда в ряде российских регионов.