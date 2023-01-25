Инфляция в России замедлилась в годовом выражении Фото: REUTERS

Инфляция в России в годовом выражении на 23 января замедлилась до 11,49% с 11,57% на 16 января, это следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«На неделе с 17 по 23 января 2023 года инфляция замедлилась (0,14% после 0,15% неделей ранее)», - говорится в обзоре.

Как подчеркнули, сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение темпов роста цен в сегменте непродовольственных товаров, в основном за счет снижения цен на электро- и бытовые приборы.

Как писал сайт KP.RU, 12 января 2023 года Росстат сообщил, что инфляция в России в 2022-м году составила 11,94%, причем в декабре на фоне второй за год индексации тарифов ЖКХ месячная инфляция ускорилась до 0,78% против 0,37% в ноябре.

17 января 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что инфляция во втором квартале 2023 года может опуститься ниже 4%.

Он отметил, что во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже 4%, по первому кварталу - до 5%, во втором - может ниже 4 процентов.

Президент подчеркивал, что это важно для экономики в целом и доходов граждан.

Также Путин дал поручения поддержать положительную тенденцию экономического развития страны, отметив при этом проблемы с неполной занятостью и оплатой труда в ряде российских регионов.