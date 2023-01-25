Названы самые актуальные цвета в одежде на весну 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стилист маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова в разговоре с Газетой.ру рассказала о самых актуальных цветах в одежде на весну этого года.

Эксперт сообщила, что в предстоящем сезоне в топе будут сочетание бордового и алого тонов. Кроме того, актуальными можно будет назвать солнечный желтый, пыльный розовый, а также нежный оранжево-розовый цвета.

«Мы немного устали от яркой фуксии, поэтому в новом сезоне добавляем в гардероб более приглушенный розовый», - уточнила стилист.

Актуальными также будут и оттенки голубого, как и классического зеленого. «Для тех, кому эти цвета кажутся слишком эффектными, всегда есть альтернатива в виде аксессуаров и обуви», - сообщила специалист, отметив, что необходимо обратить внимание на строгие костюмы и трикотаж в голубом цвете.

Парикмахер Адам Рид и телевизионный стилист Лиза Фарролл рассказали ранее, какой цвет волос будут выбирать модницам в текущем году. Как писал Life.ru, самыми актуальными в этом году станут оттенки красного и меди.

Тем временем «Известия» со ссылкой аналитиков сервиса «Авито Услуги», которые провели соответствующее исследование, сообщили, что в России в прошлом году спрос на бьюти-процедуры вырос на 53%.