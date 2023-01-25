В Турции отношение ряда стран Европы к НАТО сравнили с походом в паб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношение некоторых стран Европы к Североатлантическим альянсом зачастую оказывалось настолько несерьезным, что его можно было бы сравнить с походом паб. Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал.

Политолог заявил, что потеря Турции, которая является одним из ключевых членов НАТО со второй по величине армии, совершенно не отвечает интересам альянса.

«Некоторые европейцы думают о НАТО как о пабе, в который вы идете после ужина, чтобы поболтать, и там после нескольких рюмок вы несете всякую чушь», - заявил он, указав на «выдавливание» из альянса Анкары, подчеркнув также, что в блоке нет механизма для этого.

Впрочем, Такое мнение

Ранее бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что Анкара должна быть лишена членства в альянса к 2023 году за ее внешнюю политику в отношении Москвы. Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с ФАН заявила, что до реального исключения Турции из НАТО дело не дойдет.

Тем временем, как сообщал телеканал «360», ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований, историк Борис Долгов завил, что судьбу Анкары в НАТО решат всеобщие выборы, которые должны состояться в Турции в мае этого года.

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