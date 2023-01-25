США начали программу подготовки украинских военных работе на Abrams Фото: REUTERS

США начинают работать над программой подготовки украинцев для использования танков Abrams, об этом сообщила на брифинге высокопоставленный представитель Белого дома.

«Сейчас мы начинаем работать над программой обширной подготовки, поскольку эти танки - сложная система, которая требует большой подготовки и технической поддержки», - заявила чиновница.

Она отметила, что частью подготовки будет обучение работе с танком, его техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии.

Как пояснили, что «это будет происходить за пределами Украины».

Как писал сайт KP.RU, 25 января 2023 года представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц сообщила, что обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины управлению германскими танками Leopard 2 может начаться в конце января – начале февраля этого года.

По словам Коллатц, для начала обучения управлению танками Leopard требуется только короткая предварительная подготовка.

25 января Олаф Шольц заявил, что танки будут направлены Вооруженным силам Украины из запасов Бундесвера.

Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.

24 января 2023 года телеканал ABC сообщил, что двенадцать стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии даст на это свое разрешение.

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