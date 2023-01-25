США надеются, что поставки оружия Украине помогут "вернуть утраченные территории", включая Крым Фото: REUTERS

Соединённые Штаты выразили надежду, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят "захватить утраченные территории, включая полуостров Крым". Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

- Мы хотим убедиться, что у украинской стороны есть подходящие мощности не только для защиты, но и возможность для возврата суверенной территории. Крым - это Украина, - заявил американский представитель.

При этом он акцентировал внимание на том, что Америка не указывают украинцам, куда наносить удары и где именно проводить наступательные операции.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев "обязательно вернет себе" территорию Крыма и людей. Глава Украины в числе прочего пообещал, что рано или поздно «поднимет крымско-татарский флаг» на территории полуострова.

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