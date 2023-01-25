Минобороны Словакии сообщило о планах передать Украине свои истребители МиГ-29 Фото: REUTERS

Братислава готова передать Киеву свои истребители советского производства МиГ-29. Такое заявление сделал министр обороны Словакии Ярослав Надь в ходе онлайн-брифинга в медиацентре «Одесса - Украина» в среду, 25 января.

«Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии», - приводит Lenta.ru слова главы военного ведомства, который также отметил, что Словакия «с удовольствием обеспечит обучение украинских пилотов».

Напомним, в конце ноября прошлого года Словакия передала Украине 30 гусеничных боевых машин пехоты, а в декабре 2022 года сообщалось, что в преддверии возможных досрочных выборов в Словакии, военная помощь Киеву может оказаться под угрозой.

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