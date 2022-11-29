Словакия передала Украине 30 гусеничных БМП Фото: REUTERS

Министерство обороны Словакии передало Украине 30 гусеничных боевых машин пехоты, а взамен планирует получить из Германии 15 танков Leopard, запчасти и боеприпасы к ним, сообщил глава ведомства Ярослав Надь на странице в соцсети.

«Летом мы договорились с главой минобороны Германии Кристиной Ламбрехт о совместном проекте, которым поможем Украине… и одновременно усилим словацкую оборону. Словакия должна была передать 30 своих машин БМП-1, а Германия – послать нам за это 15 своих боевых танков Leopard 2A4 после их генерального ремонта и добавить к этому еще запчасти и боеприпасы, а также обеспечить обучение наших военнослужащих», - заявил министр.

При этом Надь отметил, что «могу подтвердить, что мы свою часть договоренности уже выполнили и Украина получила 30 наших БМП-1».

Как уточнил глава ведомства, первый танк поступит в Словакию уже в декабре, а в 2023 году страна получит оставшиеся танки.

Как сообщал сайт KP.RU, посол Польши при НАТО Шатковский заявлял, что запасы военной техники на складах альянса уменьшаются из-за помощи Украине.

Немецкая армия испытывает дефицит боеприпасов и на пополнение военных запасов планируется потратить 20 миллиардов евро из бюджета.

Кроме того, Владимир Рогов сообщал, что военная техника, которую западные страны поставили Киеву, сейчас находится на ремонте и в текущих погодных условиях она оказалась полностью бесполезной.

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