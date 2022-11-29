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НовостиВ мире29 ноября 2022 11:52

Словакия передала Украине 30 гусеничных БМП

Министр обороны Ярослав Надь заявил, что Словакия получит от Германии 15 танков Leopard
Сергей ГАПЧУК
Словакия передала Украине 30 гусеничных БМП

Словакия передала Украине 30 гусеничных БМП

Фото: REUTERS

Министерство обороны Словакии передало Украине 30 гусеничных боевых машин пехоты, а взамен планирует получить из Германии 15 танков Leopard, запчасти и боеприпасы к ним, сообщил глава ведомства Ярослав Надь на странице в соцсети.

«Летом мы договорились с главой минобороны Германии Кристиной Ламбрехт о совместном проекте, которым поможем Украине… и одновременно усилим словацкую оборону. Словакия должна была передать 30 своих машин БМП-1, а Германия – послать нам за это 15 своих боевых танков Leopard 2A4 после их генерального ремонта и добавить к этому еще запчасти и боеприпасы, а также обеспечить обучение наших военнослужащих», - заявил министр.

При этом Надь отметил, что «могу подтвердить, что мы свою часть договоренности уже выполнили и Украина получила 30 наших БМП-1».

Как уточнил глава ведомства, первый танк поступит в Словакию уже в декабре, а в 2023 году страна получит оставшиеся танки.

Как сообщал сайт KP.RU, посол Польши при НАТО Шатковский заявлял, что запасы военной техники на складах альянса уменьшаются из-за помощи Украине.

Немецкая армия испытывает дефицит боеприпасов и на пополнение военных запасов планируется потратить 20 миллиардов евро из бюджета.

Кроме того, Владимир Рогов сообщал, что военная техника, которую западные страны поставили Киеву, сейчас находится на ремонте и в текущих погодных условиях она оказалась полностью бесполезной.

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