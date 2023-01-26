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НовостиОбщество25 января 2023 21:36

Магазины Zara могут открыться под новым названием через 10 дней

По данным СМИ, первые торговые точки будут открыты в Москве
Александр КИСЛОВ
Магазины Zara вновь заработают в России уже в самое ближайшее время

Магазины Zara вновь заработают в России уже в самое ближайшее время

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первые магазины Zara откроются в России под новым названием через 10 дней. Соответствующую информацию распространило издание "Москва 24" со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

Издание сообщает, что первые магазины Zara под новым названием будут открыты в Москве (самый первый магазин якобы откроется в столичном торговом центре "Авиапарк"), позднее торговые точки откроются в подавляющем большинстве крупных городов страны.

Официальной информации о том, под каким именно брендом будет работать в РФ обновленная сеть магазинов Zara, однако, по предварительным данным, торговые точки получат название Maag.

Ранее скорое открытые российских магазинов Zara под новым названием анонсировали в министерстве промышленности и торговли РФ. Там уточнили, что и сейчас россияне имеют возможность при помощи параллельного импорта приобретать одежду данного популярного бренда.