Военный эксперт Мураховский заявил о непригодности западных танков для боев в зоне СВО

Немецкие танки Leopard и американские танки Abrams боевикам ВСУ не помогут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Танки западного производства, которые НАТО планирует поставить Украине (в частности, речь идет о немецких танках Leopard и американских танках Abrams), не подходят для ведения дистанционного боя из-за своей слабой защищенности. Информацию об этом распространил один из ведущих российских военных экспертов, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

В комментарии информагентству РИА Новости Мураховский отметил, что никакого эффекта на положение дел в зоне проведения российской военной спецоперации на Украине западные танки совершенно точно не окажут.

По его мнению, Вооруженные силы РФ имеют реальные возможности поражать и уничтожать и танки Abrams, и танки Leopard, поэтому в связи с поставками Киеву данной военной техники переживать не стоит. Мураховский пояснил, что сейчас высшее военно-политическое руководство Украины будет подавать западные поставки танков как свой огромный успех, одна слабая защищенность танков очень быстро проявится в ходе боев и весь пиар-эффект сразу же будет немедленно нивелирован.

"Насколько я понимаю, броня всех танков НАТО будет уверенно пробиваться снарядами российских танковых пушек 2А46 и даже противотанковых орудий МТ-12 „Рапира“ советской разработки", - убежден Мураховский. Военный эксперт уточнил, что Киев, скорее всего, попытается использовать западные танки в ходе попыток осуществления активных наступательных действий на каком-то из направлений линии соприкосновения, но никакого успеха боевики Вооруженных сил Украины точно не добьются.