В Мюнхене прошел массовый митинг против поставок немецких танков Украине

Жители ФРГ считают, что их стране не должна вооружать украинских неонацистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители крупного немецкого города Мюнхен вышли на массовую акцию протеста против поставок танков и вооружения Украине.

Известно, что инициатором проведения масштабной демонстрации выступает местная мирная инициатива Munchen steht auf («Мюнхен встает»). Как пишет информагентство РИА Новости, участники этой организации публично заявляют, что не примыкают ни к каким политическим партиям и движения, а отстаивают права рядовых жителей Мюнхена.

Участники митинга потребовали создавать мир между странами без оружия и санкций. Большая группа протестующих прошла по городу за барабанщиками. Народ стягивается на центральной площади перед ратушей на Мариенплаце.

Митингующие пообещали, что направят петицию по итогам акции на имя действующего федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца и новоиспеченного министра обороны Германии Бориса Писториуса. Вышедшие на митинг мюннхенцы заявляют, что возмущены решением руководства страны о передаче боевикам Вооруженных сил Украины десятков немецких танков Leopard: активисты считают, что подобные военные поставки лишь продляют и усугубляют конфликт на Украине и совершенно точно никак не способствуют мирному урегулированию сложившейся ситуации.