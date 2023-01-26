Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву

Линн Трейси вскоре официально приступит к работе в новой должности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый посол США в России Линн Трейси прилетела в Москву, сообщило американское посольство. Она стала первой в истории женщиной на этом посту.

Информацию о приезде Трейси в российскую столицу официально распространило диппредставительство РФ в Соединенных Штатах в своем публичном телеграм-канале.

Когда американский дипломат приступит к работе на своей новой должности, пока не уточняется. Известно лишь, что это произойдет уже в ближайшие дни (на этой или не следующей неделе).

Трейси сменила на посту американского посла в России Джона Салливана, который был вынужден спешно покинуть Москву "по семейным обстоятельствам" (после отставки с должности посла дипломат завершил свою карьеру и ушел на заслуженный отдых).

Стоит отметить, что Трейси считается ярко выраженным сторонником проведения "жесткой линии" по отношению к России. В частности, еще на слушаниях в американском Конгрессе, когда обсуждалась ее кандидатура на должность посла США в РФ, Трейси публично заявила о том, что антироссийский санкции против РФ, введенные Соединенными Штатами, необходимо будет сохранить даже после завершения конфликта на Украине. По ее словам, иного варианта быть просто не может, американские власти должны предъявить Москве четкий список условий, лишь при неукоснительном исполнении которых санкции с РФ будут окончательно сняты.