"Коммунисты России" предложили переименовать Санкт-Петербург

К официальному названию Петербурга предложили добавить упоминание Ленинграда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Партия "Коммунисты России" предлагает переименовать Санкт-Петербург в Санкт-Петербург — город-герой Ленинград. Такую инициативу в разговоре с журналистами информагентства РИА Новости озвучил лидер партии Сергей Малинкови.

Как пояснил Малинкович, соответствующее письмо с предложением о переименовании Санкт-Петербурга представители политорганизации уже официально направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совфеда РФ Валентине Матвиенко. По словам Малинковича, "Коммунисты России" всерьез надеются на то, что федеральные власти прислушаются к ним, после чего в официальное название северной столицы РФ будет дополнительно включено напоминание о "городе-герое Ленинграде".

Ранее коммунисты Ростова-на-Дону и Ростовской области опубликовали обращение к президенту России В.В. Путину с призывом «вернуть городу-герою Волгограду великое имя — Сталинград».

Это предложение инициировали представители ростовского регионального отделения КПРФ, также данную идею горячо поддерживают и в волгоградском реготделении Компартии РФ, также в пользу переименования неоднократно высказывался и бессменный лидер КПРФ, бывший кандидат в президенты России Геннадий Зюганов. Однако в Общественной палате России сообщили, что подобные переименования возможны только после проведения в населенном пункте всенародного легитимного референдума, результаты которого будут признаны как местными, так и федеральными властями.