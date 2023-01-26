Глава Nord Stream 2 Варниг рассказал о своем разговоре с Путиным об Украине после начала СВО

Маттиас Варниг сообщил о конфиденциальном разговоре с Владимиром Путиным об СВО РФ на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнительный директор компании Nord Stream ("Северный поток") 2, немецкий бизнесмен Маттиас Варниг заявил о том, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине после начала российской военной спецоперации на территории этой страны.

Такое признание бизнесмен сделал в своем интервью влиятельной немецкой газете Zeit.

По словам Варнига, в разговоре с российским лидером он якобы неоднократно пытался выяснить подробности о ходе проведения СВО, а также обсудить цели российской армии в спецоперации на Украине. Однако, как подчеркнул предприниматель, Путин якобы сказал ему, что такие сведения он разглашать не может и обсуждать не будет.

Как подчеркивает Варниг, его встреча с Путиным состоялась в Москве (точную дату встречи и конкретно место, где она проходила, бизнесмен не озвучил) вскоре после начала военной спецоперации РФ на Украине. Больше подобных встречи и диалогов между ним и российским лидером не было, добавляет предприниматель.

Российская спецоперация на Украине была начата 24 февраля 2022 года. Главными задачами Вооруженных сил РФ в ходе боевых действий являются защита мирного населения республик Донбасса от многолетнего геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины и неонацистских украинских формирований, а также полная денацификация и демилитаризация Украины.