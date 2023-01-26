Французский политик Филиппо назвал Зеленского "больным безумцем" из-за просьбы дать Украине истребители

Во Франции украинского лидера Владимира Зеленского публично назвали "больным" и "безумным" человеком Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-депутат Европейского парламента, лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает безумцем и "больным человеком" президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинский лидер заслужил такие эпитеты в свой адрес постоянными требованиями предоставить ему все новые западные вооружения.

Такое мнение французский политик высказал в комментарии, опубликованном в его официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Филиппо крайне возмутил тот факт, что 25 января 2023 года Зеленский публично попросил Запад поставить Киеву для нужд боевиков Вооруженных сил Украины истребители и дальнобойные ракеты (такое заявление президент Украины сделал как раз в тот день, когда США, Германия и другие западные страны с трудом, но все же согласились передать Киеву современные боевые танки).

Политик из Франции считает, что подобные требования Зеленского, если Запад продолжит раз за разом их удовлетворять, могут привести мир на грань глобального военного конфликта с угрозой использования одной из его сторон оружия массового уничтожения. "Потом Зеленский захочет наш ядерный арсенал, что ли?! Сколько еще мы будем следовать за этим сумасшедшим, за этим безумцем, за этим больным человеком? До ядерной мировой войны?!" -- негодует Филиппо в своем твиттере.