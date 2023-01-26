МИД РФ назвал политически мотивированным включение Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО

МИД РФ заявил, что Запад пожертвовал престижем ЮНЕСКО ради сиюминутной геополитической выгоды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО о внесении Одессы в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой, является политически мотивированным. Об этом заявили в министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

"При откровенном содействии утратившего беспристрастность Секретариата ЮНЕСКО было наскоком продавлено политически мотивированное и не подкрепленное необходимой экспертизой решение о включении в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, номинации "Исторический центр портового города Одессы", - подчеркнули в МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство добавило, что международная организация оставила без внимания уничтожение памятников защитникам города по инициативе киевского режима, а также размещение им военных объектов в портовой зоне города.

По оценке российских дипломатов, Запад тем самым проявил готовность пожертвовать высоким престижем ЮНЕСКО ради "сиюминутных геополитических интересов".

Как ранее писал сайт KP.RU, ЮНЕСКО признала исторический центр Одессы объектом культурного наследия, находящимся под угрозой. Об этом 25 января сообщили в организации. До этого заявку города поддержали шесть стран, еще 14 воздержались, а Россия проголосовала против.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад оказывает беспрецедентное давление на развивающиеся страны. По его словам, действуют теми же колониальными методами, которыми эксплуатировались развивающиеся континенты.

Глава МИД РФ добавил, что Запад сейчас продолжает их применять, чтобы грабить чужие страны, использовать ресурсы глобального значения в своих интересах.