Во Франции заявили о ярости Запада из-за совместных учений России, Китая и ЮАР

Сотрудничество России, Китая и ЮАР ставит под сомнение гегемонию Запада во главе с США Фото: REUTERS

Планы России, Китая и ЮАР провести совместные военно-морские учения привели Запад в ярость. Об этом говорится в публикации французской газеты L'Opinion.

"Опасно. Запад в ярости, - пишет издание. - Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине".

Западные политики с опасением наблюдают, как крепчает союз Москвы, Пекина и Претории, в том числе в рамках БРИКС. Французские журналисты полагают, что это ставит под сомнение гегемонию Запада во главе с Вашингтоном.

Это доказывает тщетность попыток Соединенных Штатов и союзников добиться изоляции России, говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава министерства иностранных дел (МИД) ЮАР Наледи Пандор заявила, что американский законопроект о борьбе с Россией в Африке нарушает международное право и поэтому не должен быть принят. По ее словам, африканские дипломаты встречались с авторами проекта и указали им на нарушения.

Напомним, посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука сообщил, что около 13 стран заинтересованы возможностью вступления в состав БРИКС, почти половина из них уже подали официальные заявки на присоединение к организации. Среди претендентов есть две африканские страны - это Египет и Алжир.