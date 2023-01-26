Во Франции предупредили Запад об опасности санкций против атомной отрасли России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Санкции Запада в отношении атомной отрасли России обернутся против тех, кто их ввел, считает французский обозреватель Патрис Браво.

Как напомнил журналист в статье для AgoraVox, Россия является признанным во всем мире поставщиком технологий по обогащению урана и одним из крупнейших экспортеров этого топлива. Более того, отмечает он, РФ участвует в крупных проектах по строительству атомных электростанций в Турции, Венгрии, Индии, Китае и Египте.

«Таким образом, неясно, будут ли эффективными новые санкции против России. При этом ограничения в отношении атомной отрасли обернутся против самих европейских стран», – предупредил Браво.

Журналист сообщил, что в 2021 и 2022 годах только Соединенные Штаты закупили российского урана почти на 1,3 миллиарда долларов. Кроме того, добавил обозреватель, нарастила закупки урана в России и Франция. Вместе с тем он отмечает, что у Парижа может и не хватить топлива для собственных АЭС, если будут введены санкции против атомной отрасли РФ.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета антироссийских санкций, заявив, что целью ограничительных мер Евросоюза является «погрузить» российскую экономику в рецессию на десятилетия.

Глава Европейского совета Шарль Мишель в свою очередь сообщил о постоянно нарастающих в Европейском союзе трудностях по вопросу принятия новых ограничительных мер в отношении Москвы.