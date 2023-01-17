Еврокомиссия надеется, что санкции ЕС "погрузят" российскую экономику в рецессию на десятилетия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия надеется, что антироссийские санкционные ограничения Европейского союза «погрузят экономику России в рецессию на десятилетия». Такое заявление во вторник, 17 января 2023 года, сдала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

«Мы вводим сильнейшие санкции против России, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий», - завила глава Еврокомиссии.

Напомним, многие говорили, что антироссийские санкционные ограничения наносят вред европейской экономике. Так, в минувший понедельник, 16 января, санкционную политику в отношении России раскритиковал Президент Хорватии Зоран Миланович, который заявил, что «не видит смысла в санкциях» против Москвы, назвав глупостью такие ограничительные меры, а также заявил, что подобными методами не удастся чего-либо добиться.

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