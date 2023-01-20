Глава Евросовета заявил о растущих сложностях с принятием антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о постоянно нарастающих в Европейском союзе трудностях относительно принятия новых санкционных ограничений против Москвы.

«Каждая дискуссия о санкциях намного сложнее предыдущей», - приводит агентство Bloomberg комментарий главы Европейского совета по поводу принятия новых антироссийских ограничительных мер.

Тем не менее, по мнению Шарль Мишеля, санкционные ограничения в отношении Москвы должны быть усилены и в них «должно быть задействовано больше стран»

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне анонсировала десятый пакет санкций, отметив также, что целью ограничений Европейского союза является «погрузить» российскую экономику в рецессию на десятилетия. Однако многие страны не видят смысл в таких мерах. Так, президент Хорватии Зоран Миланович назвал подобные ограничения глупостью, заявив, что подобными методами не удастся чего-либо добиться.