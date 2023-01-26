IT-эксперт перечислил самые популярные способы мошенничества в сети Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники сегодня придумывают новые способы обмана с завидным постоянством. Специалист по IT-безопасности и руководитель группы разработки IT-решений Дмитрий Зорев перечислил самые популярные способы.

Он призвал с особой осторожностью пользоваться сайтами знакомств, одностраничными лендингами и оформлять карты заграничных банков.

- Кроме вымогателей сайты знакомств часто грешат неформальной рекламой или сбором персональных данных пользователей для других мошеннических схем, - говорит он «Газете.Ru».

Часто на странице у пользователя ищут личную информацию, которая потом становится предметом шантажа.

Одностраничные сайты тоже ведут к риску. Часто под известный бренд привозят поддержки. А персональные данные продают мошенникам.

Иностранные банковские карты тоже особо популярны в текущих условиях. Преступники спекулируют на этой теме и запускают рекламу о помощи в оформлении таких продуктов. А когда жертва попадает в сети, она теряет личные деньги.

Избежать этой ситуации можно, заглянув на страницу Центробанка той страны, карту которой вы хотите оформить.

- Зачастую оформить карту виртуально нерезиденту страны просто невозможно. Если вариант имеется, то он будет с огромным количеством ограничений, - говорит эксперт.

А тем временем, мошенники научились получать доступ к чужим смартфонам. Как защитить от них гаджеты, эксперты рассказали "Известиям".

Новая схема мошенничества, основанная на интересе к военным сборам, появилась в Подмосковье. Злоумышленники предлагают мужчинам проверить свое имя в списках на призыв и воруют персональные данные, сообщает "360".

Тем временем, в России планируют ввести ограничение на выдачу кредитов. Устанавливать его сможет сам заемщик, что защитит его от мошенников. После подключения такой функции, преступники не смогут оформить кредит на человека без его ведома, передает RT.