Красная книга российской Арктики

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На недавнем заседании Дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) обсудили промежуточные результаты проекта создания «Красной книги Арктической зоны РФ».

Еще в прошлом году в процессе совместной работы Научно-технического совета Росприроднадзора и ПОРА эксперты начали создавать Красную книги Арктической зоны РФ как национального компонента международного проекта по сохранению арктической флоры и фауны Арктического совета.

Его изюминка — представление Красной книги российской Арктики как базы ГИС-данных и публичного сайта с интерактивной картой ареалов распространения исчезающих видов, их описания и изображений.

На первом этапе специалисты ПОРА совместно со специалистами Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) оцифровали все местонахождения видов, внесенных в Красные книги регионов, входящих в Арктическую зону России полностью или частично, а также разработали действующую бета-версию системы, которую продемонстрировали участникам заседания Дискуссионного клуба.

— В условиях, когда российские инициативы в Арктическом совете игнорируются, я считаю, что этот проект еще более важен, чем представлялось раньше. Международная научная инициатива, исходящая от нас , - это инструмент для того, чтобы продолжить общение между экспертами из разных стран, - считает председатель правления ПОРА Николай Доронин.

По мнению многих участников дискуссионного клуба, подобные научные проекты способны послужить нормализации интернациональных отношений в Арктике.

Создание арктической Красной книги - российской, а затем и циркумполярной, - было одним из основных планировавшихся направлений международного научного сотрудничества в Арктике до 2022 года. Эту работу необходимо продолжать в России, которой принадлежит значительная часть арктических территорий, особенно в связи с климатическими изменениями, сообщил заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН Аркадий Тишков.

Тем не менее, в среде экспертов возникают споры о методологии создания Красной книги. Нужно ли включать в нее редкие виды, живущие в пограничных климатических зонах и заходящих в Арктику единично? Считать ли арктическими мигрирующие виды (например, перелетных птиц)? Необходима ли представленность всего арктического разнообразия, которое включает, по оценкам экспертов, около 26 000 видов растений и животных?

На данном этапе цель ученых, работающих над проектом ПОРА - создать короткий список находящихся под угрозой видов. В качестве “пилотной” группы были выбраны арктические водоросли. Сейчас под руководством доктора биологических наук Дениса Давыдова завершается отбор видов-кандидатов в Красную книгу российской Арктики, сообщил директор Лаборатории устойчивого развития ПОРА в Мурманске, заместитель директора КНЦ РАН по научной работе Евгений Боровичев.