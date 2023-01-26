Зеленский заявил, что ему неинтересны переговоры с Путиным Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не заинтересован в мирных переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить. Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России», – сказал политик в интервью телеканалу Sky News.

Как заявил украинский лидер, он хочет, чтобы Россия прекратила боевые действия, а ее войска покинули Украину как можно быстрее. После этого конфликта сразу же прекратится, добавил он. Зеленский также заверил, что не намерен вести боевые действия на территории России.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Зеленский не говорили друг с другом на протяжении нескольких последних лет.

Как писал сайт KP.RU, 19 января 2023 на Всемирном экономическом форуме в Давосе украинский президент усомнился в существовании Путина.