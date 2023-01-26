Первый институт биологии старения появится в России: и вот чем он займется

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Институт биологии старения будет создан в Университете Лобачевского в Нижнем Новгороде. Среди обозначенных направлений, на которых сосредоточатся ученые, - создание часов старения для разных функциональных систем организма, анализ данных ЭКГ и компьютерной томографии методами искусственного интеллекта, разработка систем краткосрочного и долгосрочного предсказания развития сердечно-сосудистых заболеваний, организация «кардиокабинета» для телемедицинской поддержки людям с патологиями сердца.

Исследовать вопросы здорового долголетия и увеличения продолжительности жизни будут в лаборатории системной медицины здорового старения, лаборатории диагностики и прогнозирования развития сердечно-сосудистых заболеваний, лаборатории цифровой психофизиологии и лаборатории по изучению клеточного старения.

Институт биологии старения возглавит ученый-биолог, член-корреспондент РАН, специалист по вопросам замедления процессов старения Алексей Москалев.