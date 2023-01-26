Российские силы взяли под контроль ведущую к Угледару трассу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные занимают новые позиции на подступах к Угледару, взяли под контроль трассу, которая ведет в город из села Покровское, сообщил сегодня, 26 января, советник врио главы ДНР.

Ранее сообщалось, что российские военные вошли Угледар, на окраине города начались бои. Об этом рассказал в эфире канала "Соловьев Live" Игорь Кимаковский, советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

Также ранее Денис Пушилин сообщил об успехах российских военных на угледарском направлении возле Великой Новоселовки. В Угледаре и Павловке идут “постоянные артдуэли”, уточнил врио главы ДНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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