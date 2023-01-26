Патрушев заявил, что США и НАТО стали участниками конфликта на Украине и намерены его затягивать

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и НАТО стали участниками конфликта на Украине и намерены его затягивать, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Ход проведения военной спецоперации на Украине демонстрирует, что США и НАТО планируют и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками", - отметил он.

Ранее Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты затягивают конфликт на Украине подлыми методами. Вашингтон хочет максимизировать затраты и России, и Украины, считает глава СВР.

Также ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что Соединенные Штаты пытаются затягивать конфликт на Украине, о чем свидетельствует текущая ситуация. Соответствующее заявление российский лидер сделал в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности во вторник, 16 августа 2022 года.

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