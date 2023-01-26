Россияне стали тратить больше денег на горнолыжный отдых в 2022 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Россияне стали больше тратить на горнолыжный отдых в прошлом году, а самыми востребованными направлениями стали Грузия, Турция, Черногория и Шерегеш. Об этом пишет Газета.Ru, ссылаясь на исследование аналитиков рекламного программатика Platforma и маркетплейса авторских туров YouTravel.me.

Как сообщается, в прошлом году россияне тратили на горнолыжные туры в среднем 39,8 тысячи рублей без учета самой проезда, что на 8% больше, чем годом ранее, а самым дорогим направлением стала Камчатка, где максимальная стоимость зимнего отдыха составила 56,8 тысячи рублей за шесть дней без перелета. Дешевле всего оказали туры на курорты Северного Кавказа, стоимость которых начиналась от 13,5 тысячи рублей за три дня на одного человека.

Сообщается, что за 2022 год россияне забронировали на 59% больше горнолыжных путевок, чем годом ранее. Отмечается, что самым популярным российскими направлением стали Шерегеш, Кольский полуострова, а также Камчатка и Северный Кавказ, в том числе Эльбрус, Домбай и Архыз.

Генеральный директор туристической компании Ирина Филиппова рассказала «Пятому каналу», куда поехать зимой 2022 - 2023 года, отметив, что при планировании отпуска большое значение имеет логистика, а также цены. По ее словам, выигрышные в этом плане российские курорты, а также такие иностранные государства, как Турция, ОАЭ и Египет.

Ранее Life.ru привел данные страховой компании «Росгосстрах» и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, который сообщили, какие направления для отдыха выбирали россияне в новогодние праздники россияне. Одними из самых популярных направлений был назван Египет (29%), а также регионы России (19%) и Таиланд (15%).