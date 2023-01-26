В Киевской области поврежден энергообъект Фото: REUTERS

В Киевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

«Есть попадание в энергетический объект», - заявили чиновники.

Власти напомнили, что сейчас в области применяются экстренные отключения электроэнергии.

Отмечалось, что графики отключений на данный момент не действуют.

Как писал сайт KP.RU, 26 января 2023 года украинские СМИ сообщили, что на Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) произошел взрыв.

На опубликованных кадрах видео запечатлены густые клубы дыма.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что взрывы были слышны в Днепровском районе украинской столицы.

Кроме того, 26 января администрация Одесской области сообщили, что два объекта критической инфраструктуры получили повреждения в регионе.

Ранее утром в четверг, 26 января, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Средства массовой информации сообщали о взрывах в нескольких городах, в том числе в Киеве, Одессе и Виннице.

Указывалось, что в Николаеве, Кривом Роге и Одессе остановили электротранспорт.