Врач Павличенко предупредила о риске анемии и остеопороза из-за перехода на растительное питание Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врача-диетолог Светлана Павличенко в беседе с Газетой.ru рассказала, что переход на растительное питание может привести к снижению уровня холестерина, нормализации артериального давления, а также улучшению пищеварение, но при этом появляется дефицит железа, цинка и кальция, что опасно для здоровья.

Как сообщила диетолог, уже через неделю можно отметить улучшение настроения, нормализацию эмоционального фона, а также снижение риска клинической депрессии. №Ненасыщенные жирные кислоты в составе орехов, семян и растительных масел отвечают за синтез необходимых гормонов», – уточнила эксперт.

Тем не менее, по словам Павличенко, полный отказ от животных продуктов приводит к недостатку важных витаминов и микроэлементов в организме, что ведет к развитию остеопороза и снижению иммунитета. «Поэтому рекомендуется не отказываться полностью от животных продуктов, а соблюдать баланс», - предупредила врач.

Ранее в беседе с «Пятым каналом» эксперт по правильному питанию Анна Грэйс рассказала об опасности одного из растительных продуктов. Специалист предупредила, что тыкву не следует употреблять в пищу при диабете и болезнях поджелудочной железы.

Врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско рассказала, что для необходимо для хорошего самочувствия зимой. Как писали «Известия», специалист отметила баланс витаминов, указав на важность жирорастворимых витаминов А, Е, К, которые содержатся в жирной морской рыбе, а также орехах и растительном масле.