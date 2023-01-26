В селе Гусево Тюменского района открыт новый центр культуры и досуга

Фото: gubernator.admtyumen.ru

В торжественном открытии нового здания центра культуры и досуга в селе Гусево Тюменского района приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и глава муниципалитета Светлана Иванова.

«Здание площадью более четырехсот квадратных метров возведено менее чем за год по типовому проекту с использованием технологии каркасного строительства. Здесь есть зрительный зал на сто мест, библиотека с читальным залом, помещение для занятий музыкой и декоративно-прикладным творчеством», – рассказала Светлана Иванова и добавила, что для организации активного отдыха также благоустроена территория, которая прилегает к центру культуры и досуга.

«Раньше мы использовали технологию каркасного строительства в регионе при возведении фельдшерско-акушерских пунктов и небольших сельских школ. С точки зрения сроков строительства, цены и качества типовой проект центра культуры и досуга показал свою эффективность. Планируем его использовать для строительства небольших учреждений культуры в наших сельских муниципалитетах», – пояснил Александр Моор и поздравил жителей Гусево с открытием нового учреждения культуры. В своем выступлении губернатор выразил уверенность, что сельский клуб станет центром притяжения для людей всех возрастов, от дошкольников до ветеранов.

В ходе рабочей поездки в Тюменский район губернатор также побывал в селе Горьковка. Здесь Александр Моор осмотрел капитально отремонтированный Дом культуры «Родник». Здание общей площадью свыше тысячи квадратных метров было построено почти пятьдесят лет назад. Ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Культура» проходили в нём с апреля по декабрь минувшего года.

«В настоящее время в Тюменской области строится районный ДК в селе Большое Сорокино со зрительным залом на 300 мест. Кроме того, построим Дом культуры со зрительным залом на 150 мест в селе Петелино Ялуторовского района. Будет отремонтировано несколько учреждений культуры в Ишимском и Тобольском районах», – отметил Александр Моор, подчеркнув, что учреждения культуры очень важны для сельских жителей