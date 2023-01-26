В нескольких регионах Украины повреждены энергообъекты Фото: REUTERS

На Украине повреждены энергообъекты в южном, центральном, юго-западном регионах, уничтожено основное высоковольтное оборудование одного из энергообъектов, об этом заявили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Есть попадания и повреждения оборудования в южном, центральном, юго-западных регионах», - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании отметили, что в Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено.

Также указывалось, что дефицит электроэнергии в системе является значительным, до всех областей доведены лимиты потребления электроэнергии.

Как писал сайт KP.RU, утром 26 января 2023 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в нескольких городах, в том числе в Киеве, Одессе и Виннице. Отмечалось, что в Николаеве, Кривом Роге и Одессе остановили электротранспорт.

26 января в областной военной администрации сообщили, что в Киевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Власти напомнили, что сейчас в области применяются экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений не действовали.

Также украинские СМИ сообщили, что на Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) произошел взрыв.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что взрывы были слышны в Днепровском районе украинской столицы.