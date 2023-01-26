Польша инициирует в Совете Европы резолюцию о выплате Германией военных компенсаций за Вторую мировую войну Фото: REUTERS

Польша намерена инициировать в Совете Европы принятие резолюции о выплате Германией компенсаций за ущерб Второй мировой войны, рассказал представителям СМИ замминистра иностранных дел, уполномоченный правительства Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

"В ходе последней сессии Совета Европы польская делегация выступила инициатором подготовки проекта резолюции по вопросу выплаты Германией компенсации гражданам, которые пострадали в период Второй мировой войны", - сказал Мулярчик.

Ранее Ярослав Качиньский, основатель и глава правящей польской партии “Право и справедливость”, брат-близнец погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента страны Леха Качиньского, заявил, что намерен добиваться от Германии репараций за все то горе, которое страна причинила Польше во время Второй мировой войны.

Также ранее сообщалось, что Польша не считает закрытым вопрос о получении репараций от Германии. Новый посол Польши в Берлине Павлош заявил, что "было бы легкомысленно полагать, что проблема просто исчезнет после выборов 2023 года".

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