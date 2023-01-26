МИД России опасается обострения противоречий из-за миссии ЕС в приграничных районах Армении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД России предупредили, что появление в приграничных районах Армении представителей Европейского союза (ЕС) рискует привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия. Об этом говорится в заявлении на сайте дипломатического ведомства.

В министерстве считают, что попытки со стороны ЕС потеснить посреднические усилия РФ в закавказье могут нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в вопросе возвращения мира в регион.

- Не должен вводить в заблуждение и заявленный гражданский характер ЕСовской миссии – она формируется в рамках Общей политики ЕС со всеми вытекающими из этого последствиями, - сказано в сообщении.

Главным фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года", уточнили в МИД.

Напомним, в 2022 Владимир Путин выступил с коротким, но емким и очень важным телеобращением. В нем он заявил об успешном окончании переговоров с президентом Азербайджана и премьером Армении. Он заявил, что Россия вводит в Карабах своих миротворцев и тем самым остановил войну. Таким образом президент РФ сделал то, что до него не удалось сделать пока никому, хотя переговоры с участниками конфликта шли и в Москве, и в Вашингтоне.