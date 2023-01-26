Испания подготовит для передачи Украине часть боевых танков Leopard, хранившихся на складе десять лет Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Испании хотят подготовить часть боевых танков Leopard, хранившихся на складе в Сарагосе свыше десяти лет, для отправки на Украину, сообщила журналистам сегодня, 26 января, министр обороны королевства Маргарита Роблес.

"Мы уже связались с представителями военпрома, поскольку в Сарагосе есть несколько Leopard 2A4, которые уже давно не применяются, и мы хотим посмотреть, какие из них могут быть введены в эксплуатацию, чтобы спланировать эту поставку," - уточнила министр.

Также сегодня стало известно, что Британия планирует отправить Украине танки Challenger 2 в конце марта текущего года, об этом сообщил замруководителя британского Минобороны Алекс Чак.

Кроме этого, ранее в Германии заявили, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца. При этом читатели Die Welt раскритиковали планы Германии передать Украине танки Leopard 2. Поставки танков приведут только к гибели большего количества людей, отметили пользователи.