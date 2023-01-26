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НовостиПолитика26 января 2023 14:22

Испания подготовит для передачи Украине часть боевых танков Leopard, хранившихся на складе десять лет

Об этом заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Испания подготовит для передачи Украине часть боевых танков Leopard, хранившихся на складе десять лет

Испания подготовит для передачи Украине часть боевых танков Leopard, хранившихся на складе десять лет

Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Испании хотят подготовить часть боевых танков Leopard, хранившихся на складе в Сарагосе свыше десяти лет, для отправки на Украину, сообщила журналистам сегодня, 26 января, министр обороны королевства Маргарита Роблес.

"Мы уже связались с представителями военпрома, поскольку в Сарагосе есть несколько Leopard 2A4, которые уже давно не применяются, и мы хотим посмотреть, какие из них могут быть введены в эксплуатацию, чтобы спланировать эту поставку," - уточнила министр.

Также сегодня стало известно, что Британия планирует отправить Украине танки Challenger 2 в конце марта текущего года, об этом сообщил замруководителя британского Минобороны Алекс Чак.

Кроме этого, ранее в Германии заявили, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца. При этом читатели Die Welt раскритиковали планы Германии передать Украине танки Leopard 2. Поставки танков приведут только к гибели большего количества людей, отметили пользователи.