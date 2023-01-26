Стало известно, какие страны получили продовольствие с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны с высокими доходами получили большую часть поставляемого по "зерновому коридору" украинского продовольствия, сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов.

"Реальная география получателей украинского продовольствия выглядит так: государства с высоким уровнем доходов (Евросоюз, Британия и т.д.) получили 8,6 миллиона тонн грузов (47%), с доходами выше среднего (КНР, Иордания, Малайзия и т.д.) – 6,1 миллиона тонн (33%)...", - уточняется в заявлении посла, опубликованном на сайте ведомства.

Как отметил дипломат, доля нуждающихся стран в общей статистике сокращается – в первые 120 дней действия меры она составляла около 4%, в настоящее время – 3%.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с Владимиром Путиным, что поставки зерна с Украины идут не в страны Африки. Турецкий лидер подтвердил намерение обсудить данную тему с президентом России в Самарканде.

Также ранее Путин назвал наглым обманом действия западных стран по зерновой сделке.