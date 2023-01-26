США признали ЧВК «Вагнер» «транснациональной криминальной организацией»

США объявили ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией Фото: Александр КОЦ

Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против физических и юридических лиц России.

«Новые антироссийские санкции США вводятся против судоремонтных предприятий», - говорится в сообщении.

В документе отметили, что санкции затронут структуры и лиц, связанных с группой «Вагнер», а также ее главы Евгения Пригожина.

Кроме того, минфин объявил группу ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией.