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НовостиПолитика26 января 2023 15:57

Бывший советник Кучмы Соскин считает, что Запад поставил Зеленскому жесткий ультиматум по военной помощи

Западные чиновники потребовали от президента Украины начать борьбу с коррупцией, рассказал эксперт
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Спецслужбы и чиновники Запада потребовали от украинского лидера Владимира Зеленского усилить контроль за денежными потоками и начать борьбу с коррупцией среди своих соратников, чтобы продолжить предоставление военной и финансовой помощи. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"В чем основная суть переговоров (с западными лидерами - прим. ред.)? Я понимаю так, что Зеленскому выдвинули ультиматум.. Ему были продемонстрированы схемы, по которым воруется продовольствия в Украине, то есть схемы коррупции в Минобороны, в правительстве… назвали этих лиц в офисе президента", - сказал Соскин.

Также он добавил, что украинскому лидеру были поставлены крайне жесткие условия предоставления дальнейшей финансовой и военной помощи.

Ранее экономист Соскин назвал Зеленского клоуном после заявления о будущем Украины. Также эксперт заявил, что президент Украины - неопытный руководитель.

Также ранее Олег Соскин назвал отказ Германии поставлять Leopard новой победой Путина. Он заявил, что “Рамштайн провалился”.