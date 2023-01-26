Почему без участия молодежи не будет прогресса в экологической науке

Это мероприятие приукрасило себя красивым обрамлением. Накануне прошел День студенчества, впереди День российской науки. Весьма символично, учитывая, что именно нынешние студенты в скором будущем станут во главе многих научных проектов, направленных в том числе и на защиту окружающей среды.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 4000 российских студентов, показал, что для 85% респондентов вопросы экологии представляют большой интерес. (По данным опроса ИГСУ РАНХиГС).

С ECUMENE ВО ГЛАВЕ

В круглом столе, ставшем первым в цикле мероприятий 2023 года, запланированных в целях развития и обсуждения идей, озвученных на Глобальном финансовом форуме Ecumene, приняли участие представители Всероссийского общества охраны природы, Российской академии наук, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, российских вузов и отечественного бизнеса. Организаторы Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС заранее определилист с целями встречи: обсуждение роли науки и образования в контексте развития идей долгосрочного устойчивого развития экономики; создание экспертного сообщества, заинтересованного в обмене актуальной информацией и выработке эффективных решений по данному вопросу.

- Необходимо обратить особое внимание на ту ключевую роль, которую в данной повестке играют наука и образование, – рассказал председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов. – Мы предполагаем выстроить системный конструктивный диалог, объединяющий представителей науки, бизнеса и российских вузов. Он должен внести значимый вклад развитие глобальной повестки устойчивого развития – важнейшего компонента долгосрочной стратегии национальной безопасности нашей страны. Один из ключевых вопросов – развитие молодого поколения в контесте новой парадигмы, формирование кадрового резерва, для которого идеи долгосрочного устойчивого развития являются частью мироощущения.

Фото: пресс-служба РАНХиГС

И.о. директора Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Руслан Корчагин выразил надежду, что прошедший круглый стол даст толчок более системному взаимодействию по линии дополнительных профессиональных программ в сфере экологии, потому как важнейшей функцией образования является формирование у студентов профессионализма и общей культуры – культуры потребления, природосбережения.

- Мы планируем системную работу, связанную с вовлечением молодежи в повестку устойчивого развития и экологического развития страны, в том числе за счет проведения конкурсов федерального масштаба, – отметил руководитель института. – В ближайших планах – проведение отбора наиболее мотивированных студентов для участия в Глобальном финансовом форуме Ecumene. Резюме финалистов, согласно идее ВООП, будут отправлены партнерам конкурса – компаниям-работодателям. Таким образом формируются важные инструменты для развития кадрового потенциала страны.

Фото: пресс-служба РАНХиГС

В свою очередь глава ВООП Вячеслав Фетисов удивился, как быстро форум Ecumene и его принципы становятся во главу угла. Он подчеркнул, что сегодня мир переживает тройной кризис: загрязнение окружающей среды, потеря биоразнообразия и изменение климата. И справиться с решением этих проблем без участия науки и новых технологий будет сложно.

ДВА КИТА - ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГЕТИКА

Научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев отметил важность мероприятия с позиции научного международного сотрудничества.

- Да, время для него сейчас непростое, - отметил он, - и это дополнительные обязательства, чтобы искать новые возможности для взаимодействия. Но от России нельзя отмахнуться, мы серьёзные игроки. Мы это продемонстрировали и во время пандемии COVID-19. Россия также крупнейшая энергетическая держава. Мы - лидеры в атомной энергетике, реализуем множество международных атомных проектов.

Фото: пресс-служба РАНХиГС

По словам академика Сергеева, сейчас перед миром стоят две проблемы, которые объединяют науку, технологии и общества всех стран. Это экология и энергетика.

- Очень хорошо, что у нас есть такая площадка, где мы можем выходить и на уровень ОНН, и на другие международные трибуны. Вячеслав Александрович Фетисов, посол доброй воли ООН, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы, включает наши интересы в международную повестку, - дополнил Сергеев. - Нам нужно использовать эти возможности. Мы должны ставить и решать проблемы интегрированности науки и технологий на самом высоком уровне, чтобы присутствовать на мировой арене.

Российский экономист, доктор экономических наук, в недавнем прошлом ректор РАНХиГС Владимир Мау рассказал в режиме видеоконференции, что проблема ESG

требует объединения усилий разных ученых. Ведь повестка ESG концентрирует наиболее мощный междисциплинарный подход, в ней должны участвовать все науки.

- Особенно хочу подчеркнуть важность процесса включения молодежи в эту повестку, - отметил Мау. – Нужно разработать деловые игры на «зеленую» тематику, тренажеры, учебные пособия. Хорошо, что мы реализуем такой подход на этом круглом столе.

Тему ESG-трансформации систем управления затронул и проректор, директор Института финансов и устойчивого развития (ИФУР) РАНХиГС Андрей Марголин. Он сказал, что она оказывает решающее влияние на перспективы достижения целей устойчивого развития. По этой причине стране нужна продвинутая инфраструктура по всему списку целей ESG.

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О КУЛЬТУРЕ ЗДОРОВЬЯ

Гендиректор Международного научного центра адаптационной и восстановительной медицины Александр Разумов рассказал, что на самом деле, все аспекты, связанные с успешной жизнедеятельностью любого государства, определяют цели устойчивого развития. Но главным системообразующим фактором является здоровье.

- Именно в этом направлении нам нужна конвергенция (сближение) наук, - сказал Александр Разумов. - Давайте возьмем здоровье как категорию научную. Это конвергенция биологии, химии, генетики, биофизики и т,д. Но к чему это должно вести? К культуре здоровья. Сейчас общество задумывается как с меньшими затратами быть более успешными, но не всегда это правильно и не всегда это получается. Если мы говорим об экологии, то пока мы не сможем определять взаимосвязь неблагоприятных факторов экологии и производственной среды, мы не сможем развить эту тему. Пока мы не сформируем грамотную систему управления здоровьем (речь не о системе здравоохранения), пока не будет конвергенции наук в этом направлении, нам будет сложно.

Фото: пресс-служба РАНХиГС

НЕМНОГО О КЛИМАТЕ

Роль науки в развитии климатической повестки сложно переоценить. С этого начала свое выступление первый вице-президент АО «Газпромбанк» Наталья Третьяк. Важно те достижения науки, которые можно было бы применить для эффективного использования. - Если говорить о бизнесе, то перед ним стоит одна из задач, связанная с энергопереходом и изменением климата, это переход на низкоуглеродное производство, - отметила Наталья Третьяк. - И в этом плане эффективным механизмом, который позволяет, с одной стороны, достичь целей по снижению углеродного следа собственной продукции, с другой – найти экономические основы, станут климатические проекты. Для них нужны научные исследования и технологии, способные дать хорошие результаты по сокращению эмиссии углеродного газа и будут экономически эффективными. На такие проекты будет большой спрос.