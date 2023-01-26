Канада передаст Киеву четыре танка Leopard 2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канада передаст Украине четыре танка немецкого производства Leopard 2, об этом сообщила министр обороны Анита Ананд.

«Канада передаст четыре танка Leopard 2», - заявила министр.

По ее мнению, они дадут Украине преимущество благодаря своей мощи и подвижности.

Она отметила, что танки будут переданы на ближайшей неделе

Ананд подчеркнула, что их количество может быть увеличено «в координации с союзниками».

Как писал сайт KP.RU, 25 января 2023 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2.

Он отмечал, что танки будут направлены ВСУ из запасов Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.

Также глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца.

Представитель минобороны ФРГ Коллатц сказала, что обучение военнослужащих ВСУ управлению Leopard 2 может начаться в конце января – начале февраля этого года.

24 января 2023 года телеканал ABC сообщил, что двенадцать стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии даст на это свое разрешение.