Российские боевые машины "Терминатор" уничтожили опорные пункты ВСУ в Кременной

Армия РФ успешно применяет БМПТ "Терминатор" в ходе боевых действий в зоне СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экипаж российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» успешно нанес удар из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17 по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).

Информацию об этом распространило информагентство РИА Новости со ссылкой на данные собственного военкора, находящегося в зоне боевых действий на Донбассе.

Корреспондент рассказал о том, что подразделения ВСУ в окопах были обнаружены при помощи боевого расчета беспилотного летательного аппарата Западного военного округа ВС РФ, после этого БМПТ успешно нанес по ним удар.

«Терминатор» — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащённой гранатомётами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищённые цели.

В состав экипажа БМПТ входят 5 человек — командир, наводчик, механик-водитель и два оператора курсовых гранатомётных установок. Производится БМПТ «Терминатор» на нижнетагильском Уралвагонзаводе.

Данная боевая машина поддержки танков активно применяется российскими военными в зоне проведения спецоперации на Украине с первых дней СВО.