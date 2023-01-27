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НовостиПолитика26 января 2023 22:01

Российские боевые машины "Терминатор" уничтожили опорные пункты ВСУ в Кременной

Вооруженные силы РФ продолжают успешно выполнять боевые задачи в зоне СВО
Александр КИСЛОВ
Армия РФ успешно применяет БМПТ "Терминатор" в ходе боевых действий в зоне СВО

Армия РФ успешно применяет БМПТ "Терминатор" в ходе боевых действий в зоне СВО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экипаж российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» успешно нанес удар из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17 по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).

Информацию об этом распространило информагентство РИА Новости со ссылкой на данные собственного военкора, находящегося в зоне боевых действий на Донбассе.

Корреспондент рассказал о том, что подразделения ВСУ в окопах были обнаружены при помощи боевого расчета беспилотного летательного аппарата Западного военного округа ВС РФ, после этого БМПТ успешно нанес по ним удар.

«Терминатор» — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащённой гранатомётами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищённые цели.

В состав экипажа БМПТ входят 5 человек — командир, наводчик, механик-водитель и два оператора курсовых гранатомётных установок. Производится БМПТ «Терминатор» на нижнетагильском Уралвагонзаводе.

Данная боевая машина поддержки танков активно применяется российскими военными в зоне проведения спецоперации на Украине с первых дней СВО.