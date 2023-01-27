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НовостиПолитика26 января 2023 22:18

Омбудсмен РФ Москалькова обсудила с украинским коллегой вопросы обмена ранеными

В ближайшее время раненые российские и украинские бойцы могут вернуться на родину
Александр КИСЛОВ
Татьяна Москалькова продолжает попытки договориться об обменах пленными

Татьяна Москалькова продолжает попытки договориться об обменах пленными

Фото: kremlin.ru

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова ведет активные переговоры с украинской стороной о проведении между Москвой и Киевом масштабного обмена тяжелоранеными военнослужащими. Эта тема обсуждалась российской правозащитницей 26 января 2023 года в ходе общения по видеосвязи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

Москалькова в своем официальном телеграм-канале также уточнила, что общение между украинским и российским омбудсменами проходит при посредничестве Турции, которая выступает надежным гарантом соблюдения всех достигнутых договоренностей, касающихся хода и процедуры проведения обмена.

"Наше взаимодействие уже позволило решить ряд вопросов, связанных с воссоединением семей, установлением пропавших без вести с каждой стороны, помощи по обмену пленными и взаимному возвращению домой удерживаемых гражданских лиц", - пояснила Москалькова, уточнив, что в последнее время у нее наметилось конструктивное взаимодействие с представителями Киева, однако по целому ряду тем и вопросов к соглашению пока что прийти так и не удается.

К примеру, даже примерные возможные сроки проведения обмена тяжелоранеными военнослужащими в настоящее время не озвучиваются.