Российские дипломаты заявили, что каждая новая волна санкций против РФ доказывает их неэффективность

Американские санкции против России оказались крайне неэффективными и абсолютно бессмысленными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неэффективность и абсурдность антироссийских санкций администрации США становятся очевидными с каждым пакетом таких ограничений. Такое мнение высказали в посольстве России в Соединенных Штатах, распространив соответствующее официальное заявление по этому поводу (оно опубликовано в публичном телеграм-канале российской дипмиссии в Вашингтоне).

Российские дипломаты открыто высказались о том, что позиция США и санкционная политика, проводима Вашингтоном в отношении РФ, является крайне пагубной и от нее уже давно пора отказаться.

"Американцы продолжают клацать своими нелегитимными санкционными угрозами. Очередная порция антироссийских рестрикций объявлена 26 января 2023 года", - пояснили в посольстве РФ в Вашингтоне, уточнив, что жизнь уже доказала абсурдность санкционной политики американского Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что санкционные ограничения, введенные в отношении России, пойдут стране только на пользу, отметив, что ограничительные меры предпринимались и ранее (и РФ тогда крайне успешно справлялась с преодолением последствий ограничений). При этом, как подчеркивает Путин, антироссийские санкции негативно отразятся на жизни рядовых жителей западных государств. Соответственно, по словам российского лидера, западные санкции окажут совершенно противоположный эффект по сравнению с тем, что было задумано изначально.