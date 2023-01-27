Джонсон поставил на место журналистку с Украины, которая сравнила россиян с нацистами

Борис Джонсон жестко осадил украинскую журналистку за унижающее русских заявление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал украинскую журналистку, сравнившую россиян с нацистами быть аккуратнее с такими аналогиями. Он напомнил о том, что россияне во время Великой Отечественной войны понесли огромные потери.

В ходе интервью, вышедшего в эфире украинского телеканала "Рада" (является структурой, освещающей работу парламента Украины), Джонсон привал журналистку, которая с ним общалась не допускать оскорбительных и уничижительных высказываний в адрес русского народа. Так он отреагировал на попытку представительницы СМИ приравнять россиян к нацистам.

"Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов", - отмети Борис Джонсон, уточнив, что полностью поддерживает Украину, не ни в коем случае не может позволить себе согласиться с унижением России и русского народа.

Ранее Борис Джонсон, еще находясь в статусе действующего премьер-министра Соединенного Королевства, публично заявил о том, что страны НАТО не ставят под сомнение величие России. Политик также подчеркнул, что подобная позиция остается неизменной, несмотря на проведение РФ военной спецоперации на территории Украины.

Джонсон убежден, что по окончании вооруженного конфликта на Украине западным странам придется заново налаживать отношения с Россией и вести свою политику, учитывая геополитические интересы Москвы. Другого варианта быть попросту не может, полагает бывший глава правительства Великобритании.