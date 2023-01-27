Член Совфеда РФ Джабаров: слова Нуланд о смягчении антироссийских санкций вызывают раздражение и удивление

В России жестко раскритиковали скандальное заявление Виктории Нуланд об условиях переговоров Запада с Москвой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета Федерации России Владимир Джабаров признался, что его раздражают и удивляют слова замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд, которая назвала условием для смягчения введенных Вашингтоном антироссийских санкций вывод войск РФ с территории Украиы.

"Заявление Нуланд вызывает, мягко говоря, удивление и раздражение", - написал российский сенатор в своем официальном телеграм-канале. По словам Джабарова, ему странно слышать подобные слова именно от Нуланд, которая "является главным архитектором киевского Майдана 2014 года".

Член Совфеда РФ призвал не доверять заявлению Нуланд и подобным высказываниям официальных лиц на Западе, ведь целью этих слов является попытка склонить Россию к переговорам, которые нужды будут оппонентам Москвы только для того, чтобы подготовить украинскую армию к дальнейшему витку военной эскалации конфликта и "накачать" боевиков ВСУ еще большим количеством иностранного оружия.

Ранее заместитель государственного секретаря США Нуланд публично дала понять, что американский Белый дом готов смягчить санкции против Москвы ради переговоров по Украине и вывода российских войск с территории страны (и, как следствие, прекращения или временной приостановки военной спецоперации РФ на Украине).

Сенатор и телеведущий Алексей Пушков, комментируя слова Нуланд, призвал политиков, международников и журналистов не искать в них никакого "двойного дна" - подобную позицию Соединенные Штаты занимают с самого начала конфликта и всерьез говорить о каких-либо существенных изменения в данном конкретном случае совершенно точно не приходится.