Ввод жилья в России в 2022 году вырос на 11%

В России вырос объем жилищного строительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ввод жилья в России увеличился на 11% в 2022 году, составив 102,7 млн квадратных метров. Об этом сообщается в материалах на сайте Росстата.

В ведомстве уточнили, что в декабре 2022-го введено в эксплуатацию 9,4 млн квадратных метров жилья, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, объем строительства в России по итогам 2022 года вырос не менее, чем на 6% в сравнении с показателями 2021-го. Об этом заявил в начале января вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным.

Как ранее писал сайт KP.RU, Марат Хуснуллин заявил, что Россия побила рекорд по вводу жилья за 11 месяцев 2022 года. Он уточнил, что введено 93,3 млн квадратных метров жилой площади.

По его словам, площадь введенного в эксплуатацию в стране жилья по итогам 2022 года составит около 100 миллионов квадратных метров, что также является рекордом. Благодаря такому объему построенной недвижимости удалось улучшить жилищные условия 3,6 миллиона семей.