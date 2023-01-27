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НовостиПолитика27 января 2023 6:36

Россия ратифицировала соглашение о взаимном признании виз с Белоруссией

Соответсвующий законопроект подписал Путин
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз, а также по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 27 января.

Соглашение было подписано в Минске в июне 2020 года, а направлено на регулирование миграционных процессов на территории стран, которые являются сторонами договора о создании Союзного государства.

Данный документ определяет, что иностранные граждане, а также лица без гражданства получат право въезжать, а также выезжать, пребывать и следовать транзитом по белорусской и российской территориям на основании визы одного из государств или же документов, удостоверяющих личность. Договор определяет условия соответствующих поездок иностранцев, а также порядок действий стран, в том числе обмен информацией.